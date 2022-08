Tras la detención de 27 personas señaladas por el delito de cobranza ilegítima, los llamados “montadeudas”, quienes hacen préstamos personales que posteriormente cobran con intereses impagables y con amenazas de extorsión cómo la divulgación de fotos íntimas y el acoso a los contactos de las víctimas, salió a la luz el modo de operar de los trabajadores y el sueldo que perciben .

Y es que los únicos requisitos para poder acceder a préstamos que van de los 500 a 20 mil pesos, según las víctimas, es que se les otorgue permiso a estas aplicaciones para acceder a tus fotografías y tu agenda contactos, con el pretexto de que necesitan dichos permisos para verificar tu identidad, logrando así vulnerar la privacidad de quienes sufren una emergencia económica.

La investigación de las autoridades identificó un total de 19 aplicaciones extorsivas o “montadeudas” que ponen en riesgo de la seguridad de las víctimas. Para poder seguir operando luego de las denuncias que se han presentado en su contra, las aplicaciones cambian de nombre constantemente.

En entrevista para Publimetro, uno de los montadeudas habló sobre el modo de operar de estas aplicaciones de préstamos que violan la privacidad de sus acreedores.

¿Cómo llegaste a trabajar con los Montadeudas?

– Encontré el trabajo mediante una empresa de outsorcing, donde te dicen que es para recordatorios de pago. Y tomé ese trabajo por las prestaciones, te dan seguro médico, descuentos en empresas, caja de ahorro y préstamos de nómina.

¿Cuánto te pagaban?

– El sueldo base es de cinco mil 700 pesos y te dan bonos de acuerdo al porcentaje de cobranza que logres, sobre una lista de 50 cuentas diarias; y para recibir el bono, tenías que recuperar un mínimo diario de 60% de esa lista.

¿Cuánto ganabas en mes?

– De puras comisiones llegas a sacar cinco mil, seis mil o siete mil pesos, dependiendo de cuánto trabajes; y el que ganaba más se llevaba como mil 900 pesos a la semana. Todo eso más tu sueldo base.

¿Cómo era el lugar donde trabajabas?

– Estábamos amontonados en cuartos de cuatro por cuatro, trabajando codo con codo y había lugares donde había hasta chinches. En el edificio donde estaba había como 250 personas y, para los hombres, solo había dos mingitorios y tres tazas.

¿Cómo era un día de trabajo?

– Entraba y me dirigía a mi computadora y recibía el equipo: una diadema para contestar, un celular y un chip para comenzar a llamar a los clientes; veía cuántas cuentas tenía asignadas y hacía una hoja de cálculo de Excel, con toda la información de los clientes.

Después vinculaba el celular que nos daban a WhatsApp, para poder enviar los mensajes masivos; empezábamos a tener contacto con la gente y si nos bloqueaban o dejaban en visto, habilitaba otro chip y otro WhatsApp, para seguir enviado mensajes.

Salía a comer y daban 15 minutos diarios para ir al baño o para tomar un descanso y, para echar mano de esos 15 minutos, solo tocaba un botón y en la computadora comenzaban a restarme el tiempo.

¿Los líderes de los Montadeudas son asiáticos?

– Lo que dijo Claudia Sheinbaum, en una conferencia, es cierto: los dueños –de las apps– son chinos y son demasiado déspotas; algunos hablan un español mocho y se comunican por pura videollamada, con la cámara apagada. Unos están desde China y tienen gente trabajando en Guatemala, Colombia y no recuerdo que otro país.

Después de las detenciones que hizo la policía de la CDMX, ¿no te da miedo de qué te culpen de algo?

– Ese es mi temor, que me puedan culpar. Pero estoy tranquilo, porque mi tipo de cobranza siempre fue muy normal; yo nunca recurría a las amenazas, no envíe videos o montajes a los clientes. Había compañeros que mandaban fotografías de los hijos y bebés de la familia para amenazarlos; y ellos decían yo viene a ganar dinero y no son de mi familia.

¿Qué edad tenían estas personas?

– La mayoría de los asesores que cobran de esa manera son hombres y sí hay mujeres que hacen ese tipo tipo de cobranza, pero casi siempre son chavitos de 18, 19 o 21 años; es gente muy vale madres, que no le importa y que no tiene una madurez para ver la gravedad del asunto.

¿Qué mensaje le darías a quienes sufren el acoso de los Montadeudas?

– No sé qué decir... sólo les digo que no se dejen; que denuncien, que reporten, que alcen la voz; porque si no lo hacen, estas personas seguirán trabajando de igual manera o de otra peor.