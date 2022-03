Morena crea el “Frente Nacional de Comunicadores del Pueblo”, para acabar con la supuesta desinformación contra AMLO

Con el objetivo de que la información difundida en medios sea “veraz, objetiva y oportuna”, legisladores de Morena han anunciado la creación del “Frente Nacional de Comunicadores del Pueblo”, una especie de red de comunicadores impulsados por el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, con el propósito de combatir la “desinformación” y el “ataque sistémico” contra su gobierno.

La creación del Frente fue anunciada en conferencia de prensa por el senador José Narro Céspedes, la diputada Claudia Yáñez y la exdiputada María de los Ángeles Huerta, en donde señalaron que la red ya se encuentra activa con 500 comunicadores distribuidos en todo el país.

“Deseamos que cada ciudadano se convierta en un comunicador; y de esta manera emprender la batalla contra la desinformación y el ataque sistemático a nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador y a su proyecto de transformación”, mencionó la diputada Claudia Yáñez.

En el anuncio, Yáñez afirmó que el Frente será una “espada contra el golpe blando” de algunos medios y “los millonarios intereses de los corporativos”.

“Aquí es importante señalar que hablamos de corporativos, no de periodistas; hablamos de empresas, no de reporteros que arriesgan su vida cada día”, dice... sin embargo, se le olvida que quienes hacen el trabajo son los propios periodistas y los reporteros que, precisamente arriesgan su vida todos los días, no los dueños de las compañías.

Antes de la creación del Frente, el presidente creó la sección “¿Quién es quién en las mentiras de la semana?” en sus mañaneras para desmentir y señalar las supuestas fake news que se divulgan contra su gobierno, a cargo de la periodista Ana Elizabeth García Vilchis. Ahora han dado un paso más allá.

La primera misión del Frente será denunciar y documentar el presunto sabotaje y una supuesta alianza entre los “conservadores de la derecha” y algunas autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE) para dañar la próxima consulta de revocación de mandato que se llevará a cabo este 10 de abril.

