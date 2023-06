Morena de nuevo bloquea elección de un comisionado del INAI

El diputado federal de Morena, Hamlet García Almaguer , acusó que el Poder Judicial no posee facultades para pedir al Poder Legislativo abrir un periodo extraordinario y además expuso que no existe un acuerdo entre bancadas para aprobar un nombramiento, considerando que se requiere de mayoría calificada.

Desde el 1 de abril, con el fin del encargo del ex comisionado Francisco Javier Acuña, el INAI no puede atender asuntos de transparencia y no emitir órdenes de transparencia a las dependencias públicas.

Apenas hace unas semanas, otro juzgado ordenó al INAI llevar a cabo una sesión extraordinaria con los cuatro miembros que mantiene el Pleno, pero únicamente para atender tres casos, debido al amparo que tramitaron tres particulares para que estos fueran atendidos por el órgano de transparencia.

Cabe recordar que antes de terminar el periodo ordinario de sesiones, el presidente Andrés Manuel López Obrador vetó el nombramiento de dos comisionados, y a partir de ese momento, Morena ha rechazado un periodo extraordinario para reponer al menos una de las vacantes en el INAI.

El presidente Obrador y Morena llegaron a plantear la desaparición del INAI y que sus funciones sean absorbidas por la Secretaría de la Función Pública, sin embargo, los partidos de oposición acusan que se trata de un intento de acabar con la transparencia en el gobierno federal.

Este 26 de junio, la senadora Mónica Fernández expresó que no evadieron la instrucción del Poder Judicial, pero no se alcanzaron los votos necesarios y en ese sentido, subrayó que no se puede obligar a los legisladores a votar en un sentido en particular.

Alejandro Robles, diputado de Morena, aseguró que votó en contra porque su partido sigue buscando una reforma profunda al INAI, que de acuerdo con el presidente López Obrador, no tiene un objetivo a favor del pueblo y en su lugar, protege los intereses del bloque conservador.

El INAI solicitó también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la posibilidad de sesionar con solo cuatro de los siete comisionados, sin embargo, la ministra Loretta Ortiz rechazó el recurso interpuesto por el órgano de transparencia.

