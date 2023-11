Muere mujer por usar medicamento para diabetes, para perder peso para la boda de su hija

La australiana Trish Webster, de 56 años, murió de una enfermedad gastrointestinal aguda, después de haber tomado el medicamento Ozempic para bajar de peso antes de la boda de su hija, reportó el diario estadounidense The New York Post.

La mujer tomó Ozempic junto con la inyección recetada Saxenda y perdió alrededor de 35 libras en cinco meses, según medios locales.

El esposo Roy Webster narró que el 16 de enero, unos días antes de la boda de su hija, encontró a Trish inconsciente y con un líquido marrón saliendo de su boca.

“Le salía un poco de sustancia marrón de la boca y me di cuenta de que no respiraba y comencé a hacerle RCP”, “estaba saliendo a cántaros y la puse de lado porque no podía respirar”, informó.

El esposo afirmó que nunca pensaron que ella pudiera morir por tomar el medicamento y aseguró que si hubieran sabido que eso podía suceder, ella no lo habría usado.

Aunque la muerte de la mujer no ha sido relacionada oficialmente con el fármaco, el esposo Webster afirma que fue culpa de este.

“Ella no debería haberse ido, ¿sabes?”, dijo Roy. “Simplemente, no vale la pena, no vale la pena en absoluto”.

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS DE CONSUMIR OZEMPIC?

Ozempic, un fármaco para la diabetes, ha sido recientemente utilizado como remedio para perder peso, sin embargo, se ha visto envuelto en polémica porque las autoridades sanitarias no lo han autorizado para tales fines.

De acuerdo con la empresa, está destinado para mejorar los niveles de azúcar (glucosa) en la sangre en adultos con diabetes mellitus tipo 2.

Asimismo, es recetado para reducir el riesgo de eventos cardiovasculares serios tales como ataque cardíaco o cerebral o la muerte en adultos que han sido diagnosticados con este padecimiento, así como enfermedades cardíacas.

Sus efectos secundarios más comunes pueden incluir náuseas, vómitos, diarrea, dolor de estómago (abdominal) y estreñimiento.

Entre los más graves se encuentran posibles tumores en la tiroides, incluso cáncer de tiroides, llamado carcinoma medular de tiroides (CMT) en las personas, advierte la empresa.

A esto se suma inflamación del páncreas (pancreatitis), cambios en la vista, nivel bajo de azúcar en la sangre (hipoglucemia), problemas renales (insuficiencia renal), reacciones alérgicas o problemas de la vesícula biliar.

The New York Post informó que el fármaco actúa imitando una hormona natural, GLP-1, que ralentiza el paso de los alimentos a través del estómago y los intestinos, lo que hace que las personas se sientan saciadas por más tiempo.

Pero surgen problemas si el medicamento ralentiza demasiado el estómago o bloquea los intestinos.

La obstrucción intestinal se llama “íleo” y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) recibió 18 informes al respecto en personas que tomaban Ozempic a finales de septiembre de 2022.

En una declaración a “60 Minutes Australia”, el fabricante de Ozempic, Novo Nordisk, dijo que el íleo solo se informó después de su “entorno poscomercialización”, lo que sugiere que el fabricante de medicamentos solo se dio cuenta del problema después de que se lanzó el medicamento.

Novo Nordisk y Eli Lilly and Company, que fabrica Mounjaro, están siendo demandados en Estados Unidos tras ser acusados de que el medicamento pueden causar graves problemas gastrointestinales, como gastroparesia o “parálisis estomacal”, que pueden provocar la muerte.

