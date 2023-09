Sabemos de dónde vienen los nuevos fármacos para bajar de peso, pero no por qué funcionan

La obesidad afecta a casi el 42 por ciento de los adultos estadounidenses y, sin embargo, afirmó Engel, “hemos estado indefensos ante ella” . La investigación de posibles tratamientos médicos para esta afección había fracasado. Las empresas farmacéuticas perdieron interés y muchos ejecutivos pensaron , al igual que la mayoría de los médicos y miembros del público, que la obesidad era una falla moral y no una enfermedad crónica.

Estos medicamentos pueden causar diarrea y náuseas pasajeras en algunos pacientes. Pero lo importante es su principal efecto. Los pacientes afirman que dejan de tener el antojo constante de ingerir alimentos. Se sienten satisfechos con porciones mucho más pequeñas. Bajan de peso porque comen menos de manera natural , no porque quemen más calorías.

Susan Yanovski, codirectora de la oficina de investigación sobre obesidad en el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales, advirtió que será necesario monitorear a los pacientes para observar si desarrollan efectos secundarios inusuales , pero graves, en especial porque los científicos todavía no saben qué hace funcionar a los fármacos.

Aunque los fármacos parecen ser seguros, algunos especialistas en medicina de la obesidad alertan que debemos ser cautelosos porque, al igual que los medicamentos para tratar altos niveles de colesterol o hipertensión, los fármacos para combatir la obesidad deben tomarse a perpetuidad para que los pacientes no recuperen el peso que han bajado.

“A todos les encantaría decir que debe haber una explicación lógica o cierto orden que permita predecir qué funcionará” , comentó David D’Alessio, jefe de Endocrinología en la Universidad Duke, quien hace consultorías para Eli Lilly, entre otros. “Hasta ahora, no se ha encontrado”.

Mientras que otros fármacos para tratar enfermedades como el cáncer, cardiopatías y el alzhéimer se descubrieron en décadas recientes gracias a un proceso lógico que fijó objetivos claros para los diseñadores de medicamentos, la ruta por la que se llegó a los fármacos para tratar la obesidad no fue nada así. De hecho, gran parte de la información sobre estos fármacos todavía está envuelta en misterio. Los investigadores descubrieron por accidente que exponer el cerebro a una hormona natural a niveles nunca vistos en la naturaleza provocaba una reducción de peso. En realidad, no saben por qué, ni si los fármacos tienen efectos secundarios a largo plazo.

Otras dos hormonas intervienen en la regulación del azúcar en la sangre (somatostatina y glucagón) y en ese entonces no se sabía bien cómo se producían. Habener decidió estudiar los genes que les ordenan a las células fabricar glucagón.

En los años setenta, Joel Habener no pensaba en absoluto en tratamientos contra la obesidad. Era un endocrinólogo académico que había abierto su propio laboratorio en el Hospital General de Massachusetts y buscaba un proyecto de investigación complejo, pero factible.

“A las empresas no les gusta el término prueba y error” , explicó Daniel Drucker, quien estudia la diabetes y la obesidad en el Instituto de Investigación Lunenfeld-Tanenbaum en Toronto y es consultor para Novo Nordisk y otras compañías. “Les gusta decir: ‘Fuimos de lo más ingeniosos para diseñar la molécula’” , señaló Drucker. Pero en este caso, añadió, “corrieron con suerte”.

El problema es que todavía no se sabe bien por qué ocurre eso.

El monstruo de Eng

El golpe de suerte ocurrió gracias a un descubrimiento fortuito que no se apreció en su momento.

En 1990, John Eng, investigador del centro médico del Departamento de Asuntos de los Veteranos en el Bronx en la ciudad de Nueva York, buscaba nuevas hormonas interesantes en la naturaleza que pudieran utilizarse para medicamentos humanos.

Le interesó el monstruo de Gila, una especie venenosa, cuando supo que de alguna manera mantenía estables sus niveles de azúcar en la sangre cuando no comía mucho, según un informe de los Institutos Nacionales de Salud, que financiaban su trabajo. Así que Eng decidió buscar sustancias químicas en la saliva del saurio. Descubrió una variante de la GLP-1 de mayor duración.

Eng le comentó a The New York Times en 2002 que el Departamento de Asuntos de los Veteranos no había querido patentar la hormona. Así que Eng la patentó y la otorgó en licencia a Amylin Pharmaceuticals, que comenzó a hacer pruebas para averiguar si podía ser un medicamento para la diabetes. El fármaco, exenatida o Byetta, salió a la venta en Estados Unidos en 2005.

Por desgracia, Byetta debía inyectarse dos veces al día, una característica que desalentaba su uso. Los químicos de la empresa procedieron a buscar versiones más duraderas de la GLP-1.

En Novo Nordisk, algunos químicos comenzaron por utilizar un truco bien conocido. Crearon una conexión laxa entre la GLP-1 y una proteína sanguínea que la mantenía estable por suficiente tiempo como para que permaneciera en circulación al menos 24 horas. Pero cuando la GLP-1 se zafa de la proteína, las enzimas de la sangre la degradan con rapidez. Así que los químicos tuvieron que alterar la estructura básica de la hormona (una cadena de aminoácidos) para encontrar una variante más durable.

Tras un proceso tedioso de prueba y error, Novo Nordisk produjo la liraglutida, un fármaco a base de GLP-1 de suficiente duración como para administrar una inyección diaria. Le pusieron por nombre Victoza, y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por su sigla en inglés) la autorizó como tratamiento para la diabetes en 2010.

Resultó que tenía un inesperado efecto secundario: los pacientes bajaban un poco de peso.