Muerte de Benedicto XVI, fake news creada por periodista italiano

Tommaso llegó a Twitter en 2011 y en está red social “mató” a Pedro Almodovar, Fidel Castro, J. K. Rowlling, Gabriel García Márquez y ahora a Vargas Llosa.

Por ello logró que algunos medios de renombre (The New York Times, The Guardian, USA Today, entre otros) cayeran en sus tuits y dieran por hecho el suceso que publicó.

En 2012 Debenedetti anunció la muerte del presidente de Siria Bashar al-Ásad lo que provocó caídas globales en el precio del petróleo.