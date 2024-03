Muerte de Juan Ramón Sáenz de ‘La Mano Peluda’... Josué, quien hizo un pacto con el Diablo, hace impactantes revelaciones (video)

“Juan Ramón Sáenz estaba muy metido en la cuestión espiritual, nosotros grabamos un último jueves, la última vez que yo lo vi con vida y estábamos preparando para que el próximo 24 de junio íbamos a tener un ceremonial muy importante con varios maestros sacerdotes de diferentes cultos, en el que iba a estar él para liberar a Juan Ramón de una brujería que le hicieron. Tenía un trabajo muy fuerte, lo estaban trabajando en Brasil”, explicó Josué en un podcast del tema paranormal.

“Al publicar Juan Ramón que ya estaba armando el grupo, pues aquellos, sus enemigos reales prefirieron ya torcerle el pescuezo. Él tenía larvas en el estómago, es algo que él en ese tiempo no se sabía atender. Es impresionante la acción de la brujería en el cuerpo humano, eso es real, créanme eso es real”, agregó Josué, dando a entender que Sáenz tenía muchas personas poderosas en su contra, gracias a que se dedicaba a investigar cosas muy fuertes en ese mundo.

Aseguró que cuando el comunicador murió se puso triste porque él fue el único que sin conocerlo lo visitó en el hospital en Houston: “Fue muy triste su partida, yo estaba en Acapulco esa noche cuando me hablan y me dicen que se había muerto y yo no lo entendía. Me dijeron que no fuera (al velorio) porque no sabían cómo se iba a poner la bronca porque estaban los medios, y ese día que él fallece se estrenó el último programa que grabamos y a partir de ahí tuve ataques”.

Se cree que, Josué en su ansiedad por deshacerse de aquello que cargaba con él, hizo un pacto con el diablo para poder por fin librarse de él, pacto en donde debía entregar la vida de Juan Ramón Sáenz.

Finalmente, al ser cuestionado por el podcaster sobre si se arrepiente de algo que haya hecho por su pacto con el demonio éste contestó: “No, creo que no me arrepiento”.

¿EL CASO JOSUÉ, EL CASO QUE MATÓ A JUAN RAMÓN SÁENZ?

Josué narró el día que hizo la escalofriante llamada que ha pasado a la historia como uno de los relatos más terroríficos en los medios mexicanos. En esa comunicación Josué no tenía idea de que se estaba transmitiendo en vivo entonces contó libremente que él había iniciado contacto con entidades espirituales hace años y que ya había llegado a un punto donde ya no sabía qué hacer porque lo estaban atacando.