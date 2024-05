‘Muerto de hambre’: Gerente de Burger King en Querétaro insulta a cliente por usar cupón (video)

La estrategia publicitaria de Burger King resultó efectiva, atrayendo a una gran cantidad de clientes a sus establecimientos. Sin embargo, no todos los clientes tuvieron una experiencia positiva. En TikTok , el usuario @pablo_carnitas compartió un video relatando una desagradable situación que vivió en una sucursal de Burger King en Querétaro.

Según el relato de @pablo_carnitas, el gerente del establecimiento respondió de manera agresiva a su consulta. “Sabes que aquí no regalamos hamburguesas, ¿verdad?” , le dijo el gerente, según se escucha en el video. Ante la insistencia del cliente para que se le explicara la promoción, el gerente añadió: “Si quieres comida gratis, están los bancos de comida” . Posteriormente, el gerente dirigió a la cajera diciéndole: “Regálale al muerto de hambre una hamburguesa” .

BURGER KING MÉXICO NO SE HA PRONUNCIADO RESPECTO AL GERENTE QUE INSULTÓ A CLIENTE

A pesar de la viralidad del video y la atención mediática que ha generado, @pablo_carnitas afirmó que hasta el momento no ha recibido ninguna respuesta por parte de Burger King México. “El día 28 de mayo, en el Día de la Hamburguesa, en el día Whopper, un gerente de Burger King me dejó una de las peores experiencias que he vivido en un establecimiento”, comentó en su segundo video.

El incidente ha provocado un debate en redes sociales sobre la calidad del servicio al cliente y la correcta gestión de promociones en establecimientos de comida rápida. Muchos usuarios han expresado su solidaridad con @pablo_carnitas y han criticado la actitud del gerente.

El Día de la Hamburguesa, que en un principio se planteaba como una celebración de uno de los platillos más populares a nivel mundial, dejó un sabor agridulce para algunos clientes debido a incidentes como el ocurrido en la sucursal de Burger King en Querétaro.

La experiencia de @pablo_carnitas destaca la importancia del servicio al cliente. La falta de respuesta por parte de Burger King México hasta el momento ha dejado preguntas sobre cómo la cadena maneja las quejas y situaciones adversas en sus establecimientos.