Mujer que sufrió aborto espontáneo es sentenciada a cuatro años de prisión, en EU

Una mujer en Oklahoma, Estados Unidos, fue condenada a cuatro años de prisión tras sufrir un aborto espontáneo bajo el cargo de homicidio involuntario.

Brittney Poolaw fue declarada culpable por el aborto espontáneo que experimentó el año pasado, después de lo cual admitió ante el personal médico que había consumido metanfetamina y marihuana.

De acuerdo con medios locales, en enero de 2020 la joven Poolaw, quien en el momento del aborto tenía 19 años, fue llevada al Hospital Memorial después que dio a luz en su casa. Una autopsia reveló más tarde que el feto tenía 17 semanas en ese momento. Para el mes de octubre la joven fue acusada de hacer que su hijo naciera muerto debido a su uso de metanfetamina intravenosa.

Pese a la acusación, un gineco-obstetra que testificó en el juicio contra la joven, explicó que las sustancias pudieron no haber causado directamente la muerte del feto.

Los defensores de la mujer que ahora tiene 21 años han argumentado que su condena no está en línea con la ley, y la organización National Advocates for Pregnant Women (NAPW) sostiene que las leyes de homicidio y homicidio involuntario de Oklahoma no se aplican a los abortos espontáneos, además, afirma que culpar del aborto espontáneo de Poolaw a su uso de sustancias controladas es “contrario a toda la ciencia médica”.

Hasta el momento se señala que Poolaw ha permanecido en la cárcel desde que fue arrestada en marzo del año pasado ya que no podía pagar la fianza de 20 mil dólares.