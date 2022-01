Acusa RSF que la violencia contra la prensa mexicana es de una “intensidad” inédita

Por su parte López Obrador pidió no vincular “en automático” el asesinato con Bonilla y dijo que Maldonado no estaba en el “ Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ”. Aunque la reportera estaba en el mecanismo local de Baja California, gobernado Morena, el Gobierno federal “ es quien le tuvo que haber dado las medidas porque fue una petición pública, era un riesgo ”, opinó Flores. “ Desde luego consideramos que no fueron medidas suficientemente fuertes que pudiesen garantizar su seguridad, entonces eso nos parece grave ”, añadió.

“ Son estas zonas de silencio que se han ido generando a lo largo de los años y que en este sexenio no ha sido distinto. Es decir, zonas donde ya los periodistas no pueden ejercer su trabajo periodístico ”, asegura Flores.

Por otra parte, López Obrador no cesado de atacar a la prensa crítica en sus mañaneras, en la hay tuna sección que se llama “ Quién es quién en las mentiras de la semana ” en la que se exhibe a periodistas con “noticias falsas”. “ No queremos decir o afirmar que está contribuyendo totalmente a esta situación, pero sí contribuye a este enrarecimiento del ambiente, donde cada vez se respeta menos a las y los periodistas ”, expresa Flores.

La representante en México de Reporteros Sin Fronteras indica que “uno de los principales afectados” por esta violencia es la sociedad mexicana. “Es una sociedad que está perdiendo a voces, que está perdiendo a periodistas que dan a conocer la información que ocurre en los rincones del país, es decir, es un país que se está quedando sin información”, precisó. “El enemigo no son los periodistas, no es la sociedad que cuestiona y no son los defensores. Los enemigos están en la impunidad, están en las estructuras de gobierno que no han sido capaces de contrarrestar esta situación”, añade.

Con información de la Agencia EFE.