Maestra denuncia ser víctima de bullying por una alumna en escuela donde trabaja

“Yo jamás había pasado por nada negativo hasta que llegue a este secundaria [...] alguien descargo un video mío en el que yo hago esto (baila) [...] tiene algo de malo que yo haga esto? [...] “Lo malo es que alguien descargó el video y lo compartió, diciendo ‘la maestra de tecnología perreando’, no estoy perreando, no estoy desnuda, no estoy en la calle [...] estoy en mi casa”, expuso frente al alumnado para frenar la situación.

Dicha publicación provocó burlas y acoso por parte de alumnos, lo que la maestra decidió reportar a los estudiantes ante directivos, provocando que el acoso aumentara. Afirmó que los señalados aceptaron haber difundido el video con ese mensaje; pero a raíz de levantar la voz, desde el mes de septiembre de 2024 ha sido víctima de acoso y amenazas por parte de la niña y su madre.

La mujer asegura que ha vivido agresiones pese a haber reportado con las autoridades escolares; “fueron 4 meses difíciles para mí, 4 meses en los que yo tuve que cambiar, de irme en taxi para moverme a la escuela, de que hay alumnos que me acompañan a la entrada de la escuela para checar que no vaya a ser víctima de ningún daño”, comentó.

Entre las medidas que ha optado María Lara para evitar las agresiones son almorzar sola, encerrada en la sala de maestros o acompañada de alumnos en receso, ya que las ocasiones que ha tenido que salir a comprar alimento, la madre de la menor le ha ofendido.