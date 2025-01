Saltillo: analizan 28 puntos viales a modificar en el Centro, Colosio y Las Torres, entre otros

El Gobierno Municipal de Saltillo analiza hasta 28 intersecciones viales en las que se pueden realizar intervenciones a bajo costo para reducir el tiempo de tráfico vehicular.

Las intervenciones consisten en nuevos carriles, semaforización inteligente y cancelación de cambios de carril en vías como el bulevar Fundadores en distintos cruces, el bulevar V. Carranza y el bulevar Nazario Ortiz.

El alcalde Javier Díaz González mencionó este miércoles 22 que la intención de su administración es que los saltillenses pasen menos tiempo en el tráfico y más tiempo con la familia, en la presentación del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS).

Para ello, se está realizando el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS) que ayudará a determinar “tiros de precisión” en los cuales intervenir para mejorar la movilidad.

“Buscamos mejorar el tema del transporte público, que vuelva a ser una opción de movilidad para las y los saltillenses, que la experiencia sea totalmente diferente, y vamos a trabajar todo de una manera integral, beneficiando al peatón, beneficiando al ciclista y beneficiando también la recuperación de espacios públicos”, apuntó el edil.

LOS QUE YA ARRANCARON O LO HARÁN PRONTO

Entre los puntos que se van a intervenir, uno que ya arrancó en determinados momentos del día es la cancelación de la cuchilla en el cruce de V. Carranza con Nazario Ortiz, frente a Soriana San Isidro.

De acuerdo con Díaz, esta cancelación permite un mejor flujo de los vehículos que circulan desde Nazario Ortiz y buscan incorporarse a V. Carranza hacia el norte de la ciudad o Ramos Arizpe.

Otro de los puntos que arranca este viernes es una prueba piloto para cancelar los cambios de carril en el Periférico Luis Echeverría, frente a la Dulcería Cuéllar.

La medida busca que los automovilistas que se incorporan hacia el norte desde el bulevar Fundadores, por el deprimido o por la lateral, no puedan cambiarse de carril para seguir por el Periférico y después tomar Nazario Ortiz.

Esta medida busca que los vehículos que viajan desde el sur de la ciudad por el Periférico tengan una mayor fluidez para ingresar a Nazario.

Asimismo, Díaz González anunció que dentro de sus primeros 100 días de administración se harán intervenciones en los semáforos en el bulevar Fundadores, tanto en el cruce con Juan Navarro como con el bulevar Mirasierra.

“Ese crucero también tenemos que buscar la forma de cómo intervenirlo. A qué me refiero con intervenirlo, no solamente en la tecnología, no solamente en la semaforización, pero sí cómo poder generar algunos carriles más para dar vueltas continuas, para poder transitar de manera directa, como entrando, por ejemplo, el de Juan Navarro con Valle de las Flores, cómo poder incorporar un carril más hacia Eulalo Gutiérrez”, detalló el Presidente Municipal.