AMLO comparte carta de Cienfuegos; ‘detención fue humillante’, dijo el ex titular de la Sedena

“Cómo mi comandante supremo de las Fuerzas Armadas, le informo con toda veracidad como ciudadano y como militar, que los cargos que se me atribuyen son totalmente falsos porque nunca en mi vida he cruzado una palabra con ningún criminal, ni por tercera persona, ni mensajes, ni vías telefónicas o mensajes de cualquier tipo”, continúa Cienfuegos.

“Me siento impotente y carezco de recursos para pagar un juicio en este país. Usted me conoció y me trató en dos ocasiones ya como presidente electo, en la que me permitiría darle mi opinión del ejército y la fuerza aérea. Quedo en espera de su determinación”, añade.

Recordemos que el militar, de 73 años, fue detenido el 15 de octubre del 2020 en el aeropuerto de Los Ángeles, a donde iba a pasar unos días con la familia, a petición de la DEA y presuntamente acusado de narcotráfico y lavado.