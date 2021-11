AMLO se lanza contra Moreira y el PRI por oponerse a Reforma Eléctrica

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, señaló que si la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso no aprueba la Reforma eléctrica demostrarán que no apoyan al pueblo, sino a las empresas extranjeras.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, López Orbador reiteró que Rubén Moreira, diputado por el PRI, ha amenazado a la 4T en no brindarle el apoyo ‘si no se recibe un beneficio’.

“Me llamó la atención que ayer un diputado, Moreira que es el que manda en el PRI, amenaza y dice ‘que como no hubo negociación, no hubo partidas de moche, que se olvide el presidente no vamos a aprobar la reforma eléctrica’, sino es conmigo es con el pueblo. Si, no aprueban la reforma eléctrica, pues van a terminar de demostrar que no representan al pueblo, que representan a las empresas extranjeras y a los que han hecho jugosos negocios al amparo del poder público, van afianzarse, si no aprueban la reforma eléctrica como buenos salinistas y van a terminar de darle la espalda, no solo al ingeniero Cárdenas, al presidente López Mateos”, señaló.

López Obrador aseveró que no se trataba de un asunto de ‘toma y daca’, pues los principios y la dignidad no se venden.

“Es lamentable que un partido que surge de un movimiento revolucionario, termine como defensor de saqueadores, dándole la espalda al pueblo...porque el que no aprueben la reforma eléctrica significa que sigan haciendo negocios las empresas extranjeras”, añadió.

AMLO cuestionó al partido y señaló que el PRI busca defender la postura de que el pueblo pague mayores tarifas por la energía eléctrica.

“Si ellos siguen con el salinismo como política, nosotros vamos a seguir defendiendo al pueblo”, subrayó.