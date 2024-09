Así es como México podría transformar radicalmente su sistema judicial

Sin embargo, las medidas no se aplicarían a los jueces militares, ni a los jueces involucrados en conflictos de tierras o disputas específicas entre organismos administrativos y ciudadanos. Tales excepciones representan una pequeña fracción de los jueces de México .

A algunas empresas extranjeras les preocupa que los cambios puedan complicar la búsqueda de jueces imparciales a la hora de examinar litigios entre el gobierno y las empresas. Otros críticos han advertido que los cárteles de la droga podrían intentar influir en las nuevas elecciones judiciales, al igual que han hecho en otras contiendas políticas en todo el país.

Aunque algunos países permiten la elección de algunos jueces por votación popular, entre ellos Estados Unidos, Suiza y Japón, los expertos afirman que ninguno de ellos lo hace de forma tan generalizada como lo harían los cambios propuestos en México.

La determinación de imponer las medidas ha mantenido en vilo a los mercados financieros, marcados por una caída de más del 15% en el valor del peso desde principios de junio.

¿CUÁNDO PODRÍAN APROBARSE E IMPLEMENTARSE LAS MEDIDAS?

Los líderes del partido Morena, de López Obrador, pretenden que las medidas se aprueben en el Congreso este mes, antes de que López Obrador finalice su mandato el 1 de octubre. La medida se aprobó en la Cámara de Diputados la semana pasada, con 357 legisladores presentes que votaron a favor del proyecto y 130 en contra. El miércoles, el Senado también aprobó la reforma con 86 votos a favor. Un total de 41 senadores se opusieron.

Además de ser aprobadas por ambas cámaras del Congreso, las medidas tienen que ser adoptadas por la mayoría de las legislaturas estatales; una tarea fácil, ya que Morena y sus aliados tienen mayoría en casi todos los congresos estatales. Los cambios se implementarían gradualmente, con una gran parte del poder judicial participando en una elección en 2025 y el resto en 2027. Eso significa que los 32 estados necesitan cambiar sus constituciones y elegir entre organizar elecciones en 2025 o esperar otros dos años. c. 2024 The New York Times Company.

Por Simon Romero y Emiliano Rodríguez Mega, The New York Times.