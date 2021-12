Busca AMLO la prohibición de vapeadores: “son malos para la salud de los jóvenes”

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no permitirá que los senadores hagan “trucos” para modificar la iniciativa de la Ley de control de tabaco y quiten la prohibición de los cigarros electrónicos y vapeadores.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, AMLO señaló que hay estudios que demuestran que estos artículos son malos para la salud y son los jóvenes los más afectados por su consumo.

“No puede ser que un interés mercantil, comercial... que el lucro, esté por encima de la salud, nos ha costado mucho esta Ley... es como con las medicinas... hay tantos intereses que dificultan que se pueda tener acceso a los medicamentos... acá es al revés. No queremos nada que dañe a la salud y no hay influencia que valga. Ya no es ese poderoso caballero llamado dinero el que manda en México”, aseveró.

“Hoy tratamos el tema, como le hicieron unas modificaciones que nosotros no estamos de acuerdo, hoy vamos a expresar nuestra inconformidad para que se discuta, se analice buen y no se apruebe al vapor, para que los legisladores conozcan el fondo... porque son palabras, eufemismos que colocan para que se pueda agarrar y llevar a cabo interpretaciones para comerciar estos productos”, subrayó.

Asimismo, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell comentó que la iniciativa busca establecer espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco y regular de manera estricta la publicidad de dichos productos.

Además, señaló que esta Ley está basada en el convenio marco para el control del tabaco internacional que permitirá actualizarse a México en esta materia.

“En esta iniciativa aparece la palabra ‘excepto’ para excluir a cigarrillos electrónicos, para que no sean prohibidos y solo se prohíben vapeadores”, advirtió.

“Dos inconvenientes: productos dañinos más allá de ser de tabaco son muy dañinos. El segundo es de tipo comercial, al prohibir vapeadores y no los cigarros electrónicos se establece discriminación que sería repudiada por asuntos comerciales, es un truco se pretende inducir litigio estratégico para que se quite prohibición”, explicó.