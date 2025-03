México vs Canadá: alineación, hora y dónde ver el duelo de Semifinales de la Nations League

México y Canadá han disputado 36 partidos oficiales, con un balance favorable para el conjunto azteca de 21 victorias, seis derrotas y nueve empates. Sin embargo, el equipo canadiense no pierde ante México desde 2021 y ganó su último enfrentamiento en un partido oficial por 2-1 en las eliminatorias mundialistas. En su choque más reciente, en 2024, ambos equipos empataron sin goles.

La Selección Mexicana enfrentará a Canadá en las Semifinales del Final Four de la Concacaf Nations League , un duelo clave en el proceso de Javier Aguirre al frente del equipo. El encuentro se disputará el jueves 20 de marzo a las 8:30 de la noche en el SoFi Stadium de Inglewood, California .

LA POSIBLE ALINEACIÓN DEL TRI

Javier Aguirre no ha confirmado el once inicial, pero ha adelantado que Luis Malagón será el portero titular. También confirmó a Erik Lira y Jesús Gallardo en el once. La duda principal es si optará por una línea de cuatro o cinco defensores. La posible alineación sería:

Luis Malagón; Rodrigo Huescas, Ramón Juárez, Erik Lira, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Luis Chávez, Edson Álvarez, Orbelín Pineda, César Huerta y Raúl Jiménez.

El partido será transmitido en México a través de Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium.