Comienzan primeras aportaciones del Cuchillo II a Nuevo León

MONTERREY, NL.- A partir de este viernes, la zona metropolitana de Monterrey podrá contar con mil 200 litros de agua por segundo adicionales de la Presa El Cuchillo a través del acueducto II, aseguró el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien realizó la maniobra de liberación de la válvula de la planta potabilizadora de San Roque.

En el evento el mandatario del estado estuvo acompañado por el director de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, y el director general del Organismo Cuenca Río Bravo de Conagua, Luis Carlos Alatorre.

“Hoy es un día muy importante para este gran estado, me atrevo a decir que es un día histórico”, dijo.

Mencionó que el trabajo conjunto entre todas las autoridades de gobierno se concertó la obra hídrica que proporcionará más agua a la población.

“Hay mil 200 litros y eso nos ayuda bastante a recuperar lo que nos daba La Boca y Cerro Prieto”, compartió.

En una segunda etapa el número de litros se elevará de mil 200 a 2 mil 400.

“Hasta lograr ya el cometido final en donde El Cuchillo, la presa más importante de Nuevo León, nos dará el doble de agua a la ciudad y déjense venir todas las inversiones”, comentó.

Indicó que se contemplan más proyectos como el agua tratada, los pozos y el bombardeo de nubes.

“Vamos a hacer un documental y un libro de lo que pasó en Nuevo León, quiero que participen que manden su experiencia”, manifestó.

También dijo que vienen grandes proyectos para el estado haciendo equipo con la Federación, pero no quiso adelantar nada.

“Vienen grandes proyectos haciendo equipo con la Federación, no me van a ver, se van a quedar con las ganas de que pelee, y vaya que era rudo cuando era senador, pero ahorita estoy más templado”, sostuvo.

Recordó que Monterrey desde su fundación, hace 427 años, siempre ha tenido dificultades con el agua porque es una región semidesértica.

“Los retos no han hecho ser muy trabajadores y no hay reto que nos pare. Reto que se nos ponga los superamos”, dijo.

En el tema concreto del agua mencionó que el pronóstico del tiempo ahora es impredecible porque en marzo se prevía un exceso de lluvias para el estado a causa del fenómeno del Niño, pero eso no se cumplió.

“Gracias a Dios no, no la creímos, el cambio climático ya ha roto todos los modelos habidos y por haber, los pronósticos cada vez son más desacertados en donde no llovía hay diluvios y en donde llovía hay sequía y en nuestro caso hay cada vez menos agua”, explicó.

Indicó que en Nuevo León este mes de septiembre no ha llovido ni el 20 por ciento del año promedio, mientras que el estado crece el 40 por ciento anual, en inversiones, en población y plantas industriales.

“140 mil mexicanos llegan al año a Nuevo León a vivir por los empleos y las oportunidades de nuestro estado”, comentó.

Con los nacimientos son casi 190 mil nuevos habitantes por año.

El acueducto El Cuchillo II fue inaugurado el pasado 13 de septiembre con la presencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Su inversión es del orden de 12 mil 224 millones de pesos y tiene una longitud de 93 kilómetros.