¿Cómo vivir sin miedo?, Ayyselet Gutiérrez y el reto de una víctima de intento de feminicidio en México

“ Recuerdo escuchar que él va caminando, me abre la puerta y me dice ‘ahora sí, hija de la chingada, no va a haber nadie que te salve, ya valiste’ ”, narra.

“Me sentía desfigurada y pensaba cómo iba a salir al mundo sin todos estos prejuicios y que buscaran qué me había pasado, por qué me veía así. Me daba mucho miedo que me vieran así. (...) Tardó mucho mucho mucho que yo me volviera a aceptar y a abrazarme y decir que cada cicatriz que quedó en mí significaba que tenía vida”, dijo la joven agradecida por estar viva después de saber que, cuando la encontraron, apenas tenía signos vitales.

“No quiero seguir escondiéndome”

Y por esa fortaleza de seguir viva y de proteger a su hija, es que quiere presionar públicamente para que detengan a su agresor.

“Yo ya no quiero ni puedo seguir escondiéndome. Necesito retomar, mi vida, necesito mantener a mi hija, necesito darle también esta seguridad a ella de que puede ser una niña tranquila y libre, que puede jugar sin estar esperando a que alguien llegue y la ataque”, dice convencida.

Ayyselet cuenta que tenía en su cabeza la idea de sentirse avergonzada por sus problemas en la relación con Julio César.

Recuerda que, mientras eran pareja, él la fue aislando de su familia y de sus amigos y, durante su embarazo, que fue de riesgo, ella dejó de trabajar. Por lo que en muchas ocasiones pensó que no podía terminar con él.

“Hoy en día, ya me resulta más fácil hablarlo, decirle a las personas lo que me pasó sin sentir este miedo y vergüenza. (...) Además somos muchas que seguimos pidiendo Justicia y que por favor actúen y que no nos olviden”, explica.