Confrontación por demanda de Pío López a Loret de Mola terminó: ¿los videos son reales?

A la sesión asistieron los involucrados, además de David de León, excoordinador nacional de Protección Civil y exoperador político de Manuel Velasco , quien no emitió palabra alguna.

PÍO LÓPEZ OBRADOR QUEDÓ SATISFECHO ANTE LA SESISIÓN CON LORET DE MOLA

Pío López Obrador afirmó salir contento porque al final de cuentas demostraron su inocencia y eso quedó plasmado en el expediente.

“Me voy conforme, satisfecho y tenemos esa medida cautelar de no hacer ninguna revelación... no es un ataque a la libertad de expresión, eso es absolutamente falso. Vamos a esperar con calma el dictamen, las conclusiones de los peritajes en comunicación, ellos tienen la última palabra de la veracidad de los videos. Nos fue bien, estamos satisfechos acudimos a un exhorto por parte de la juez y se desahogaron las pruebas”, expresó.

Asimismo, determinó que la investigación debe continuar y que esto no afecta a Morena.

“Todavía no se ha terminado, o sea, está en curso. Vamos a dejar que las autoridades judiciales investiguen a fondo el tema para que se haga justicia y entonces se castigue a los presuntos responsables de estos hechos”, dijo.

LORET DE MOLA ASEGURA QUE PÍO LÓPEZ OBRADOR ACEPTÓ LA VERACIDAD DE LOS VIDEOS

De acuerdo con lo que el periodista comunicó, López Obrador no logró desmentir los señalamientos en su contra, por lo que terminó aceptando las acusaciones.