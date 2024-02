‘Quiere que le pague 200 millones de pesos’... Carlos Loret de Mola se presenta en juzgado tras demanda de Pío López Obrador

“No me van a doblar, por más presiones que quieran ejercer vamos a seguir ejerciendo la libertad de expresión al costo que sea”, dice Carlos Loret de Mola al llegar a las instalaciones del Poder Judicial de la Ciudad de México para carearse con Pío López Obrador.

Además, al llegar a las instalaciones del Poder Judicial de la Ciudad de México, Loret de Mola declaró, ante medio de comunicación, que sabía que estaba enfrentando a un sistema, y que sabía que había muchas presiones para el poder judicial.

“Lo hemos visto desde hoy, no sé si pudieron ver a Pío López Obrador, al entrevistarlo, aparentemente ya empezaron los privilegios y le dieron acceso en donde no tenía que pasar por esto, sabemos en qué estamos, sabemos que es lo que estamos enfrentando, pero, lo único que puedo garantizar a toda la gente que está pendiente de esto y lo agradezco, es que no me van a doblar, por más presiones que quieran ejercer, vamos a seguir ejerciendo la libertad de expresión, al costo que sea”, señaló.