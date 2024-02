Propone Claudia Sheinbaum que inversión en estados sea según sus recursos naturales

“Lo que no queremos es que llegue esta inversión a lugares donde, a lo mejor, no hay agua, entonces les quitan el agua a las personas, sino que sea una inversión ordenada que nos permita el desarrollo nacional a muy largo plazo”, mencionó.

Sheinbaum también planteó la posibilidad de innovación a partir de corredores industriales para que México comience a producir bienes como automóviles eléctricos.

“No necesariamente es que vengan a poner una armadora en México, somos capaces de crear. México. Si no, a poco los mexicanos no somos capaces de crear nuestro auto eléctrico y producirlo, no tenemos por qué negarnos a esa posibilidad”, expresó la candidata.

Altagracia Gómez explicó que la finalidad de este proyecto es que “el corto plazo no vaya a comprometer el largo plazo del país, sino que lo potencie”.

En este sentido analizan la economía mixta mediante un análisis holístico de la rentabilidad económica que pueden tener las compañías y los clientes, pero también que contemple a las comunidades.

“Muchas Cámaras nos ayudaron a ver dónde están los corredores de industrias estratégicas textiles, turísticas, químicas, petroquímicas, constructoras, etcétera. Podemos ver, por ejemplo, la disponibilidad de agua, en donde hay estrés hídrico, agua superficial en los distintos estados y por las distintas zonas, podemos incluirle también la disponibilidad de agua subterránea”, explicó.