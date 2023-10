Crean en Guerrero ‘ejército’ autodefensa para combatir al crimen organizado

El pasado 25 de septiembre, la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda estuvo en el crucero Puerto del Gallo-Toro Muerto, del municipio vecino de Heliodoro Castillo, donde inauguró un camino artesanal.

Ahí, autoridades y habitantes de la sierra, le exigieron seguridad para pacificar la región y para que los niños regresen a clases.

Salgado, quien llegó en un helicóptero del Ejército, les prometió garantías de seguridad.

”Desde hace un mes, los ataques contra las comunidades de esta zona de la sierra no han parado y hasta el momento no hay seguridad”, reprochó Barragán.

Ayer, los comisarios y habitantes de las 66 comunidades tuvieron una reunión en una cancha techada del pueblo de Plan Verde en donde acordaron constituir su autodefensa llamada Pueblos Unidos por la Paz. Advirtieron también que defenderán sus bosques y minas.

Avisarán a AMLO

La asamblea acordó enviar un documento al Presidente Andrés Manuel López Obrador, para informarle que a un mes de los enfrentamientos en Linda Vista y Plan Verde no ha llegado la seguridad que se le solicitó y exigen la instalación de un cuartel militar en esa zona.

”Yo siento que unidos ni cosquillas nos van a hacer, pero no hay que tener miedo, sólo se trata de defender a nuestras familias de ellos (de los grupos de la delincuencia organizada) porque lo que hacen es agarrar al marido, al abuelo y nos matan”, dijo un comisario de la comunidad de Petlacala, quien no dio su nombre.

Durante su intervención hizo un llamado a los demás pueblos de la sierra para que se unan a la defensa de su territorio.

”Sobre advertencia no hay engaño y el Gobierno sabía que en cualquier momento, los 66 pueblos se podían levantar en armas y si aquí hay varios armados es porque ya no aguantamos”, dijo otro inconforme, quien aseguró que no está en contra de ningún grupo armado, pero sí van a defender sus derechos y que no les quiten lo que es de sus familias.

Este lunes se dio a conocer que unos 20 vehículos con efectivos del Ejército instalaron campamentos en Linda Vista y en Toro Muerto.