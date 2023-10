Coahuila: denuncian 700 casos de corrupción... más de 350 están sin resolver

En ese sentido, explicó que muchas de las indagatorias han concluido con acuerdos reparatorios, y existe actualmente únicamente una sentencia condenatoria por estos actos.

Tan solo en este año se han iniciado más de 150 indagatorias, muchas de ellas a partir de denuncias presentadas por la Auditoría Superior del Estado, de las cuales en el 20 por ciento de los casos, ya existe una judicialización.

“No hay alcaldes actuales, son ex alcaldes. Entre los casos están indagatorias contra administraciones de los Cinco Manantiales, región Carbonífera, ex alcaldes de La Laguna”, dijo.