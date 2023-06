Derrame químico en puerto de Manzanillo afecta a 800 personas; nube tóxica cubre municipio

La alcaldesa informó que se solicitó información a la empresa como a la Administración del Puerto para saber cuáles eran los riesgos y qué sustancias estaban relacionadas en el derrame químico, pero no obtuvieron respuesta alguna.

“No tuvimos ningún tipo de información, lo que tuvimos fueron comunicados de prensa que no nos decían mayor cosa para dimensionar el problema. Lo que hicimos fue evacuar escuelas en las que se reportaban las problemáticas, pedirle a la gente que de preferencia no saliera a la calle y se colocara cubrebocas. Hasta este momento no tenemos información de lo que implica estar inhalando o estar en contacto con estas sustancias”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Suspenden actividades en el aeropuerto de Reynosa, por enfrentamiento entre grupos armados

Por su parte, el lunes 19 la Asipona emitió un comunicado en que informó que durante las maniobras de carga y descarga del buque Ever Laden en la terminal de Hutchison Ports TIMSA cayeron un par de isotanques que derramaron concentrado de poliéster, por lo que se activaron los protocolos de emergencias.

NUBE TÓXICA CUBRE MANZANILLO

A través de las redes sociales, los habitantes de Manzanillo compartieron una serie de fotografías y videos de la nube tóxica proveniente de la terminal portuaria. Destacaron que del lugar provenían olores que provocaban picazón en la garganta y complicaciones para respirar.

Las imágenes muestran una neblina densa sobre las calles del municipio. El riesgo y falta de información han provocado la suspensión de clases el pasado miércoles, además se abrió el albergue municipal para quienes deseen desalojar sus viviendas.