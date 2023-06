AMLO firma decreto en que se establece arancel del 50% en maíz blanco

Andrés Manuel López Obrador ha firmado un decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en el que se establece un arancel del 50% para la importación y exportación del maíz blanco hasta el 31 de diciembre de este año.

Explicaron que uno de los motivos por el cual se tomó esta medida es porque la exención del arancel a la importación del maíz blanco harinero, vigente desde enero pasado, no generó un impacto significativo en la disminución de precios en el mercado del país, por lo que se consideró pertinente eliminarla.

Asimismo, afirmó que el decreto busca impulsar y fortalecer “la producción nacional, el mercado interno y el encadenamiento productivo de dicho grano, así como asegurar condiciones de mercado que permitan estabilizar su precio”.

El gobierno de López Obrador también indicó que este arancel impuesto es considerado de acuerdo al “Panorama Agroalimentario 2022” donde se destacó que el maíz blanco es de suma importancia en la dieta de los mexicanos, con un consumo anual per cápita de 346 kilos y es el grano de mayor producción en el país con un 88.2% de participación en la producción de granos a nivel nacional.

El lunes, el presidente López Obrador, afirmó que firmaría un acuerdo para que en las tortillerías del país no se use maíz transgénico, y con el que se impondrán aranceles a las importaciones de maíz blanco.

“Un acuerdo que estoy por firmar en esta semana para que en las tortillerías sólo se use maíz blanco y no transgénico, y va a ir acompañado del establecimiento de aranceles para que no se importe maíz blanco y se compre a los productores nacionales“.

“Porque también se dice se importa el maíz blanco más barato, pero resulta que ese maíz blanco también es transgénico y tenemos las pruebas”, aseguró durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

El anuncio lo dio a pesar de que México recibió el 2 de junio una solicitud de la Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) para iniciar consultas al amparo del Capítulo 31 del T-MEC contra la prohibición de maíz transgénico.

Canadá se sumó el 9 de junio a las consultas al compartir “la preocupación de Estados Unidos de que las medidas de México no están respaldadas científicamente y pueden perturbar innecesariamente el comercio en el mercado norteamericano”.

López Obrador mantuvo la postura de su gobierno sobre las consultas solicitadas por ambos países y dijo que no se debe tener miedo a las controversias.

“Estamos poniendo orden y no hay que tenerle miedo a las controversias, porque sí queremos fortalecer nuestras relaciones económicas, comerciales. México es el principal socio económico comercial de Estados Unidos”, manifestó.