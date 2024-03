En la frontera de México con EU, la arquitecta Fernanda Canales da pequeños pasos hacia el futuro

Al principio, Canales le dijo “No, gracias” a la frontera y optó por un destino más seguro, a unas dos horas de casa. Pero algo la motivó a aceptar el reto. Canales, de 49 años, había enseñado soluciones de diseño centradas en la frontera en Yale y Princeton y había escrito mucho sobre el tema . “ No puedo seguir quedándome en la teoría ”, recuerda haber pensado. Le dijo a su familia que había decidido irse por la opción más difícil.

El Programa de Mejoramiento Urbano, o PMU , el programa de mejora urbana creado en 2018 por la poderosa Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) de México, es uno de los programas de construcción pública ideados por el gobierno mexicano . Según Román Meyer Falcón, secretario de la Sedatu , mientras que las principales iniciativas gubernamentales se habían centrado en el pasado en proporcionar viviendas, escuelas y otras necesidades básicas a los pueblos marginados, los espacios cívicos accesibles para todos habían sufrido durante mucho tiempo la falta de recursos. “ Hablamos de barrios que durante décadas no tuvieron una cancha, instalaciones deportivas, un mercado público, una plaza, un camino ”, dijo (Meyer Falcón, de apenas 40 años, estudió Arquitectura, una profesión que no se ve mucho entre los miembros del gabinete).

“Era una locura”, comentó Canales, quien diseñó cinco proyectos en Naco (un pabellón para la plaza del pueblo, un mercado, una guardería/centro cultural, un centro para adultos mayores y un gimnasio) y dos en Agua Prieta (un complejo deportivo y una biblioteca). Para su pequeña empresa, que suele tener entre dos y cuatro personas, habría sido imposible realizar semejante inversión. Así que no tardó en reunir a un gran equipo de arquitectos y consultores. Muchos no se conocían y mucho menos habían trabajado juntos. Alberto García, su antiguo alumno y colaborador durante muchos años, asumió una función de supervisión. Nunca había estado en el estado de Sonora. Ahora, ha estado 15 o 20 veces. “He perdido la cuenta”, dice.

Conocido por su incansable agenda, Meyer Falcón afirmó que el PMU ha construido edificios públicos e infraestructuras comunitarias con un valor de alrededor de 2,000 millones de dólares . Las ciudades solicitan ayuda a través de un riguroso proces o. Una vez terminados sus proyectos, son responsables de su mantenimiento . Los arquitectos y diseñadores seleccionados, muchos de ellos despachos pequeños y muy reconocidos, ya terminaron alrededor de 1035 proyectos, a menudo en zonas remotas, y algunos han ganado premios internacionales de arquitectura. No se limitan a diseñar una estructura en una ciudad, sino tres, cuatro, cinco o seis . A cambio de esta oportunidad tan poco común, los diseñadores tienen que actuar con una rapidez absurda y con relativamente poco control. Cada uno trabaja bajo las órdenes de un constructor. Canales arrancó sus proyectos con una visita a las obras en agosto de 2020; ella y su equipo tenían que terminar el diseño inicial a finales de octubre. Los primeros edificios abrieron en otoño de 2022 .

“ La primera vez que vine estaba muy preocupado ”, recordó García, quien tiene dos hijas pequeñas y cuya esposa, también arquitecta, ayuda a dirigir su despacho de arquitectura en Ciudad de México, Viga Arquitectos. Los retos no se hicieron esperar: equilibrar visiones locales contrapuestas, lidiar con el escepticismo de toda la ciudad, las restricciones de la Patrulla Fronteriza estadounidense, los retrasos relacionados con la pandemia de COVID-19, los aumentos de costos y la escasez de trabajo . Un día, dijo, un nuevo constructor empezó a trabajar en el proyecto sin previo aviso. Los pagos eran impredecibles. Pero con la ayuda de Alan Zamora, responsable local de Sedatu , los miembros del equipo trabajaron sin descanso, integrándose en cada comunidad, conociendo sus necesidades, sus actores y su política.

En un recorrido reciente, García me llevó en auto por cada ciudad como un lugareño, pasando a toda velocidad por barrios desordenados, tiendas raquíticas y lotes baldíos a lo largo de carreteras irregulares. Los nuevos edificios, que a todas luces son las mayores inversiones públicas en la historia de ambas ciudades, no parecen edificios municipales, con paredes de yeso, fachadas de vidrio y aire acondicionado a todo lo que da. Son atemporales, táctiles y elementales, dominados por el ladrillo rojo, el hormigón arenoso y el acero corten oxidado, dispuestos en amplias arcadas, celosías elaboradas, tejados en ángulo y rampas serpenteantes. Algunos carecen de ventanas, iluminación o aire acondicionado.

Canales explicó que los diseños sólidos son el resultado de un cúmulo de exigencias, como el deseo de reflejar el contexto y la historia locales, la necesidad de construir de forma rápida, barata y resistente con materiales y mano de obra de Sonora y la necesidad de responder a presupuestos limitados y a un clima extremoso, por no hablar de la delincuencia y el vandalismo.

“Hay que hacer estructuras que no se puedan romper, robar o destrozar con facilidad”, explicó Canales, quien ha aprendido por las malas en otros proyectos públicos cómo hacer que cada edificio sea flexible y se adapte a las circunstancias si los ayuntamientos no pueden o no quieren pagar los servicios básicos, como el agua, la electricidad o el mantenimiento. “Intento pensar que el programa real es el peor de los casos”, añade. También son multifacéticos. Una cancha de baloncesto puede utilizarse para jugar al voleibol, boxear o dar conciertos. Las bancas de concreto se convierten en estructuras de juego. Las escaleras se convierten en asientos.