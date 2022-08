Guardia Nacional en México está a punto perder el único anclaje civil que le quedaba

No solo parece estar a punto de perder el único anclaje “civil” que le quedaba, pasar de depender de la Secretaría de Seguridad a estar bajo el mando del jefe del Ejército, sino que el presidente aspira a que la labor de los militares en esta área sea permanente. Y pretende hacerlo aunque no tenga el apoyo del Congreso.

“Soy presidente de México y creo que conviene el que la Guardia Nacional quede como una rama de la Secretaría de la Defensa para que se le dé estabilidad en el tiempo y no se corrompa”, dijo Andrés Manuel López Obrador. Agregó que tanto la Marina como el Ejército deberán apoyar en esas labores de seguridad pública más allá de 2024, el plazo límite que actualmente establece la Constitución.

“Una reforma constitucional, eso es lo ideal, pero tenemos nosotros que buscarle la forma porque (los partidos de oposición) nos están bloqueando”.

No está claro todavía cómo logrará su objetivo o si será mediante un decreto, puesto que su partido no tiene la mayoría parlamentaria para modificar la Carta Magna, pero la idea ya ha hecho saltar todas las alarmas y no solo por cuestiones legales, también porque ni la Guardia Nacional, ni los militares han logrado bajar los niveles de violencia en el país.

