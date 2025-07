‘Vamos a usar nuestras cámaras’: Coldplay advierte a fans que serán grabados en conciertos

Después de que un momento incómodo quedara captado por la “kiss cam” durante un concierto de Coldplay en Boston, donde se evidenció una supuesta infidelidad entre dos altos ejecutivos, Chris Martin decidió tomar precauciones en su siguiente presentación y lanzó una advertencia al público:

“Nos gustaría saludar a algunos de ustedes en la multitud, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a usar nuestras cámaras y poner a algunos de ustedes en la pantalla grande, así que, por favor, si no te has maquillado, hazlo ahora”.

TE PUEDE INTERESAR: Renuncia director ejecutivo de Astronomer tras ser exhibido en concierto de Coldplay

Aunque no mencionó directamente lo ocurrido, el mensaje fue claro y todos sabían a qué se refería. “Si no te has maquillado, hazlo ahora”, dijo con una sonrisa, dejando ver que esta vez, no quería sorpresas.

El incidente que lo llevó a actuar con más cautela ocurrió el pasado miércoles 16 de julio, durante un show en el Gillette Stadium, en Boston. En ese concierto, las cámaras captaron a Andrew Byron, entonces director ejecutivo de tecnología de la empresa Astronomer, abrazado con Kristin Cabot, directora de recursos humanos.