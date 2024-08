Hacienda recorta gasto a Salud por más de 20 mmdp

De acuerdo con el documento Evolución del Gasto en Salud, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, fueron 24 los programas de salud que tuvieron subejercicios en 2023, entre los que destacan atención a la salud y medicamentos gratuitos con 49 mil 592.3 millones de pesos menos; atención a la salud con 33 mil 879.9 millones menos; y el programa de vacunación con 11 mil 70.8 millones de pesos menos.

Recientemente, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que para la recta final de su gobierno eligió el sistema de salud como su prioridad, y anunció la realización de una gira para evaluar cómo funcionan clínicas y hospitales; comentó que se estaría reuniendo con los gobernadores de los 23 estados que aceptaron adherirse al programa IMSS-Bienestar para verificar los avances en la materia.

Incluso, el pasado martes 30 de julio, López Obrador destacó: “Vamos muy bien en el propósito de mejorar el sistema de salud pública, se está avanzando”, pero no detalló los recortes que se han registrado.

Al respecto, el doctor Xavier Tello, médico cirujano y experto en el tema de salud, subrayó que el balance de este sexenio en materia de salud “es un desastre”.

”No lo puedo describir, pero lo comparo con Berlín 1945 o Hiroshima 1945, me dicen exagerado y les digo, sólo por poner un ejemplo, recientemente una conocida sufrió un accidente, tuvo fractura expuesta de tobillo, llega al hospital Magdalena de las Salinas donde 72 horas después no había pasado absolutamente nada. La desesperación no era solo de ella, sino de los propios médicos que no podían hacer nada por la falta de insumos y la gran conglomeración que tenían”, relató.

El especialista advirtió que lo mismo se replica en todo el territorio nacional, por lo que insistió en que “estamos viviendo el peor desastre en materia de salud en la historia de México”.

Enlistó que en este gobierno hubo desabasto de medicamentos “porque centralizaron la compra de todo”, quitaron el Seguro Popular, inventaron el IMSS-Bienestar, hubo un pésimo manejo de la pandemia, se han reducido recursos, hubo un subejercicio brutal y se decidió darle dinero al gobierno de Cuba: “Y así podría seguir con pequeñas minucias, pero a grandes rasgos esto es lo que explicaría la gran crisis que tenemos hoy en este sexenio”, acusó.