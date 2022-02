“Hay investigaciones criminales en su contra” confiesa Anabel Hernández sobre Ninel Conde

“En el caso de Ninel Conde es un caso todavía más interesante porque ya hay investigaciones criminales abiertas en su contra. No soy yo, ni siquiera es Anabel Hernández la que habla de presuntas triangulaciones de lavado de dinero. No soy yo, es una investigación de la PGR que está señalada incluso en el libro, yo tengo los documentos de la PGR” , explicó la también autora de “Los señores del narco” y “El traidor: El diario secreto del hijo del Mayo ”, por mencionar algunos.

Para finalizar, Anabel Hernández pidió a los actores de su libro que reflexionen sobre las decisiones que tomaron; “esto ya va mucho más allá del libro. Me parece más bien –que- lo que incomoda a estas personas es que se conozca esta información y las diversas repercusiones que esto puede tener. No deberían estar molestas conmigo. Creo que sería una buena idea que cada uno haga reflexión sobre las decisiones que ha tomado en su vida y que haga cuentas con su pasado, su presente y su futuro” expresó la periodista.

También agregó que la información presentada es de interés público, ya que ella sólo realizó la investigación periodística, más no las colocó en esas situaciones para poder escribir sobre ellas, “cuando dicen ‘esto me está afectando’, ‘es que que digas esto me está afectando’, repito, yo no las coloqué a ellas en esa situación y después escribí sobre eso. Ellas estaban en esa situación, pasaron por ahí, yo investigué y narro lo que sucedió porque, repito, es información de interés público. Estamos hablando de organizaciones trasnacionales”.