‘Homofóbicos’: así califican al Sindicato del Infonavit tras romper banderas LGBT+

Asimismo, uno de los asistentes calificó el acto como algo “ grave ”, pues para la comunidad es un hecho que incita al odio . Explicó que aunque para el líder sindical puede no ser nada, para otras instituciones o personas podría ser una “ invitación ” para agredir a los miembros de la comunidad .

“No es tema de discriminación, no es tema de homofobia, ni de preferencias, es el no permitir banderas en el edificio institucional que pertenecen a las y los trabajadores del Infonavit, la única que aceptamos es la bandera nacional”, publicaron.

ONU-DH REPRUEBA LAS AGRESIONES CONTRA LA COMUNIDAD LGBTTTIQ

La oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) calificó lo sucedido como actos de odio y discriminación.

“Reprobamos los actos de intolerancia, odio y discriminación cometidos en las instalaciones del Infonavit en la Ciudad de México”, publicó en su cuenta de X.

“La inclusión y el respeto a la diversidad, los DDHH y la dignidad humana deben prevalecer. Expresamos nuestra solidaridad con las personas LGBTIQ+”, añadió.