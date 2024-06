Buscará sociedad civil LGBTIQA+ acercarse a representantes que integrarán cabildo de Coahuila

La organización Comunidad San Aelredo AC manifestó que ahora que se logró la representación de la población LGBTIQA+ en los cabildos de todos los municipios de Coahuila, permanecerán vigilantes y abiertos a la colaboración desde la sociedad civil para trabajar por la inclusión y el respeto.

Fue durante el último proceso electoral que culminó con la jornada el pasado 2 de junio, cuando por primera vez un total de 126 personas de la comunidad LGBTIQA+ fueron incluidas en las planillas postuladas por los partidos políticos para competir por la titularidad de la presidencia de los 38 ayuntamientos de Coahuila.

Aunque de este cúmulo de personas todavía no está claro cuántas finalmente lograrán integrarse a las planillas, los lineamientos establecidos por el IEC indicaban que los partidos debían postular por lo menos a 18 personas en total en todo el Estado, asegurando que hubiera representación.

Ahora que los resultados del PREP han dado a conocer los primeros nombres, la organización aseveró que los buscarán para establecer contactos y construir agendas.

“Una vez publicados los resultados y oficializado con la entrega de actas de mayoría, nuestra labor como organización es velar por los intereses de nuestras poblaciones y exigir el cumplimiento de las mismas a quienes están en su calidad de funcionariado público en sindicaturas y regidurías”, indicó.

En ese sentido, Noé Ruiz Malacara, presidente de la organización, solicitó a los partidos políticos no dar líneas que no sean de representatividad a la población LGBTIQA+ a quienes seleccionaron para cumplir con las acciones afirmativas de inclusión.

“Pedimos que los partidos políticos les den la posibilidad de hacer un bien común, y no marcando una línea donde las prioridades no sean las adecuadas, en las que las causas LGBTIQ+ no estén representadas, y den pie a defraudar a las personas que les apoyaron a llegar a este puesto”, expresó.

Recordó que las garantías para que la población LGBTIQA+ pudiera ser partícipe de la toma de decisiones a nivel municipal, fue algo que se construyó a través de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo cual se sienten con la obligación de dar seguimiento a lo que se construya.

“Nos sentimos con la obligación de dar seguimiento a las necesidades y situaciones prioritarias LGBTIQ+ en los municipios, trabajando de la mano con quienes resultaron electas y electos para desempeñarse en los ayuntamientos durante el periodo 2025-2027”, indicó.

“Esperamos los resultados oficiales por parte del Instituto Electoral de Coahuila. A partir de estos, buscaremos las representaciones y haremos las propuestas que se requieran para tener un mejor Coahuila, incluyente y responsable, asegurando que su trabajo será desempeñado de la mejor forma posible para la ciudadanía de su municipio y, en especial, para la población LGBTIQ+, que les brindó su confianza”, concluyó.