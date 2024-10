Halloween 2024: Origen, leyendas, disfraces rápidos y todo lo que debes saber para celebrar este 31 de octubre

¿Pupilentes para Halloween 2024? Lo que debes saber antes de comprar este accesorio para tu disfraz : La American Academy of Ophthalmology advierte sobre los peligros de usarlos sin supervisión médica, incluyendo infecciones graves y hasta ceguera

¿Dulce o disfraz? Prepárate para Halloween con los looks individuales o en pareja más populares de TikTok y Pinterest en 2024: ¿Aún no sabes de qué disfrazarte? Aquí van una serie de ideas que te podrán inspirar, desde disfraces sencillos individuales, hasta ponerte de acuerdo con tu pareja o amistades para lucir geniales

Disfraces rápidos para Halloween 2024; Tiktoker comparte creativos atuendos y se hace viral (VIDEO) : ¿Aún no tienes disfraz? Aquí te compartimos algunos atuendos rápidos, conocidos y que te harán lucir este Halloween 2024

15 disfraces de último momento que podrás hacer rápido y fácil para hombre y mujer : ¿Necesitas un disfraz de Halloween de última hora? Descubre 15 ideas rápidas y sencillas. Con prendas y artículos comunes, logra un look divertido y original para ser el centro de atención

¿NO TIENES DISFRAZ? NO TE PREOCUPES, TE TENEMOS LAS MEJORES IDEAS

¿Lo has visto alguna vez?... El Hombre del Sombrero, la historia detrás de esta aterradora entidad (videos) : El Hombre del Sombrero es una entidad oscura de la cual existen cientos de historias alrededor del Mundo... es normalmente visto en la esquina de alguna habitación, y lo más distinguible es su sombrero de ala ancha

Si como muchos, sientes que la magia de Halloween se pierde cuando cae en jueves y no en fin de semana, tenemos las historias perfectas para ti. Prepárate para sentir un escalofrío

HISTORIAS DE TERROR DE SALTILLO: LA REALIDAD QUE SUPERA A LAS HISTORIAS DE TERROR MÁS MACABRAS

Cruzar la Alameda y tener que comprarle creminos al ‘Conde’: ¿Lo has visto? Este particular personaje merodea por el centro de Saltillo, ofreciendo experiencias de compra que no se olvidan

Intentar llegar puntual a un sitio usando el transporte público: El miedo que se vive día a día... La jornada de un usuario del transporte público en Saltillo se convierte en una carrera contra el tiempo entre rutas saturadas, promesas tecnológicas y la resignación de llegar tarde

Comprar una casa... y que todo sea un fraude: Una historia que no te dejará dormir: Los fraudes inmobiliarios en Coahuila han aumentado preocupantemente, afectando a personas que ahorran durante años para adquirir una vivienda

Halloween es más que una simple celebración: es un modo de disfrutar de las historias, los disfraces y el misterio. Prepárate para vivir una noche de terror, creatividad y diversión, y asegúrate de disfrutar cada instante de esta temporada única del año.