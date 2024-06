Los presidentes mexicanos solo tienen un mandato. ¿Es bueno para la democracia?

Los límites presidenciales de un solo mandato son relativamente raros . Muchos países, como Estados Unidos y Francia, permiten dos mandatos. En sistemas parlamentarios como los del Reino Unido, España y Canadá, no hay límites de mandatos : los primeros ministros son elegidos técnicamente por su partido, no por los votantes (aunque los funcionarios del partido que los eligen suelen ser elegidos por los electores), y pueden permanecer en el cargo mientras los jefes de su partido, el gobierno y sus colegas parlamentarios les apoyen.

Pero la Constitución mexicana establece un límite estricto de un sexenio para los presidentes . Así que, en su lugar, C laudia Sheinbaum , una científica ambiental y ex jefa de gobierno de Ciudad de México a quien López Obrador ungió como su sucesora, se postuló y logró una victoria aplastante .

A lo largo de muchos años de conversaciones con expertos que estudian el retroceso democrático, he oído a menudo un consejo aparentemente extraño: si se quiere proteger la democracia, es mejor no tener demasiada .

Así que, aunque la elección de voto sin restricciones, ya sea para una medida política o para un presidente, pueda parecer la opción democrática más pura, no siempre es la mejor. Es posible que los votantes no se den cuenta de que reelegir a los presidentes para varios mandatos podría permitirles afianzar su poder y, en última instancia, socavar la democracia a largo plazo. Los límites a los mandatos incorporan protecciones automáticas al sistema.

La revolución de 1910 no trajo la democracia, sino que dio paso a uno de los regímenes autoritarios de partido único más largos de la historia. Los gobiernos de aquella época seguían respetando la letra de la ley en materia de reelección: los presidentes ocupaban el cargo durante seis años y luego entregaban el poder a un sucesor elegido que “ganaba” unas elecciones no competitivas.

NO TODOS LOS POLÍTICOS NECESITAN LIMITAR SU MANDATO

Curiosamente, la limitación de mandatos no parece ser tan importante para los legisladores. Para ellos, la experiencia es muy valiosa, afirma McKie, y la limitación de mandatos puede restar eficacia a los órganos legislativos en la formulación de políticas. Dado que el poder legislativo debe ejercerse en colaboración, hay menos riesgo de que un solo miembro de un congreso o parlamento consiga la autoridad suficiente para desmantelar la democracia.

Sin embargo, ni siquiera el límite de mandatos presidenciales es una solución milagrosa para proteger la democracia. En México, “hay nubes en el horizonte”, dijo Sánchez-Talanquer. Sheinbaum ha prometido apoyar el paquete de cambios constitucionales propuesto por AMLO, que concentraría más poder en la presidencia debilitando a los partidos de la oposición y convirtiendo a jueces y autoridades electorales en cargos electos sujetos a votación popular. Los jueces y funcionarios electos suelen ser un control menos eficaz de los otros poderes del Estado, sobre todo cuando los políticos a los que deben controlar son de su propio partido o gozan de gran popularidad entre el público.

Y aunque AMLO dejará formalmente el cargo al final de su mandato, queda por ver cuánta influencia podría tener sobre Sheinbaum.

Amanda Taub es autora de The Interpreter, una columna y boletín que explica los sucesos internacionales. Reside en Londres. c. 2024 The New York Times Company.

Por Amanda Taub, The New York Times.