Como próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum se enfrentará al reto ambiental

Sheinbaum no es ajena a la política ni a las crisis medioambientales. Fue jefa de gobierno de Ciudad de México, una vibrante zona metropolitana de 23 millones de habitantes que se enfrenta a una grave crisis de agua. Colaboró en la elaboración de los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, los detallados documentos de Naciones Unidas que han advertido al mundo de los peligros de la quema de combustibles fósiles .

Pemex está muy endeudada, y sigue sin estar claro si el gobierno podrá seguir apuntalándola. “El próximo presidente tendrá que encontrar una solución para ‘arreglar’ los problemas de la empresa, ya que su situación actual es insostenible”, declaró S&P Global, una empresa de investigación de materias primas, en un análisis de este año.

Sheinbaum también tendrá que sopesar qué papel quiere desempeñar México para impulsar las ambiciones de Estados Unidos de ser el principal proveedor mundial de gas licuado. Las empresas de gas de EE. UU. están tratando de construir terminales de exportación a lo largo de la costa mexicana para enviar gas a Asia. Si se construyen todas, como está previsto, aumentarán enormemente las emisiones de gases de efecto invernadero que calientan el planeta y, según los defensores del medioambiente, amenazarán ecosistemas sensibles.

Entre los numerosos trabajos académicos publicados por Sheinbaum figuran artículos que analizan cómo México puede llevar a cabo la transición energética, pasando de un sistema basado casi exclusivamente en los combustibles fósiles a energías renovables como la eólica, la solar y la geotérmica.

Su trabajo académico también explora las consecuencias sociales. Un artículo de 2015, por ejemplo, analizaba los conflictos que estallaron en el estado de Oaxaca, relativamente pobre y con gran cantidad de población indígena, tras la llegada de un proyecto eólico. Recomendaba establecer una política nacional basada en la opinión de las comunidades locales.

“El desarrollo de la energía eólica en México ha sido complejo y polémico; el gran aumento de energía eólica en Oaxaca ha creado conflictos sociales en Oaxaca, que incluso podrían detener el desarrollo de más proyectos eólicos en la región”, decía el documento, añadiendo que el caso muestra “la necesidad de una política nacional y regional”.

En su trabajo como presidenta tendrá que analizar situaciones similares. La diferencia es que no serán académicas.

Somini Sengupta es la reportera de clima internacional del Times. c. 2024 The New York Times Company.

