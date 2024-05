Megafarmacia hasta ahora ha fracasado, en 4 meses sólo ha surtido 341 recetas

Según el registro de la Dirección de Logística de Birmex, la “farmacia más grande del mundo”, como la llamó el presidente López Obrador, recibió 95 mil 297 llamadas hasta el pasado 29 de abril de 2024.

De ese total, 24 mil 792 fueron llamadas sin interacción con el personal que atiende el call center de Birmex; otras 27 mil 94 no fueron atendidas porque no contaban con información suficiente, es decir, los pacientes no tenían receta o no sabían su CURP.

El Cefedis también recibió 16 mil 225 llamadas de personas que ya se habían comunicado con anterioridad para solicitar algún medicamento, y volvieron a marcar para darle seguimiento al folio de su solicitud; sin embargo, la mayoría ha quedado sin surtirse; la Megafarmacia sólo ha dado solución a 341 folios.

Birmex también informó que mil 168 folios se están atendiendo mediante una gestión interna, es decir, buscando los medicamentos en las unidades médicas del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, para enviárselo al paciente que lo está solicitando.