México se apegará a estos 3 principios frente a guerra entre Rusia y Ucrania, según AMLO

Esto luego de que el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón informara a través de un video en redes sociales que México condenaba energéticamente la invasión de Rusia a Ucrania y llamó a un cese al fuego.

“Nosotros vinculamos la no intervención a no participar en decisiones de otros países en ningún terreno, que no haya financiamiento de países extranjeros a grupos que se oponen a gobiernos legal y legítimamente constituidos, que no haya espionaje, que se respete la soberanía de los pueblos y desde luego, lo extremo en el intervencionismo, son las invasiones militares”, añadió.