“No me importa el dinero... no traigo cartera, mi mujer es la que administra mi ingreso”, declara AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este martes que a él no le importa el dinero y muestra de eso, afirmó, es que no tiene cartera, no sabe llenar un cheque ni sabe manejar una tarjeta de crédito.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario federal aseguró que como parte de su formación desarrolló el no encariñarse con el dinero.

“A mí no me importa el dinero, nunca me ha importado el dinero, no traigo cartera, mi mujer es la que administra mi ingreso, no me interesa lo material, no me interesa, nunca he tenido una cuenta de cheque, no sé llenar un cheque, no sé manejar una tarjeta de crédito, nada de eso”, expresó el presidente mexicano.