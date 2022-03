$!“No señor Presidente, yo no recibo consigna”, responde Azucena Uresti a AMLO sobre ‘ciudad amurallada’ del 8M

Después que el Presidente Andrés Manuel López Obrador declarara que tiene experiencia en “cómo enfrentar al conservadurismo que quisiera que nos fuera mal” y señalar a periodistas como Azucena Uresti y Joaquín López-Doriga, quienes informaron sobre las vallas colocadas en Palacio Nacional y Catedral Metropolitana por la marcha derivada del 8M, la comunicadora respondió al comentario.

En conferencia de prensa, AMLO exhibió a la conductora Azucena Uresti por transmitir en vivo desde la marcha feminista del Día Internacional de la Mujer, así como criticar una “ciudad amurallada”.

“Es claro que la señora no nos quiere, entonces cualquier cosa la utiliza. Esto es lo que padecemos diario y es general”, expresó López Obrador mientras presentaba imágenes de la transmisión sobre las protestas.

AMLO aseguró que Uresti es como López-Dóriga, Ciro Gómez-Leyva, Carlos Loret de Mola y medio de comunicación internacionales como The Washington Post, The New York Times, The Wall Street Journal, Financial Times y El País.

López Obrador acusó que son medios que defiende a “grupos de intereses creados” en contra de su gobierno, el cual “busca combatir la corrupción” y “ayudar a los pobres”.

“YO NO RECIBO CONSIGNA”

Poco después ser exhibida en la “mañanera”, la periodista respondió al Presidente que ella no recibe consigna y tampoco está a favor de los grupos de intereses creados.

“No señor Presidente López Obrador, yo no recibo consigna, no estoy a favor de grupos de intereses creados” inicia el twitt de la periodista.