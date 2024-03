‘No seré Emperador’, Xóchitl Gálvez rechaza vivir en el Palacio Nacional, si gana Elecciones 2024

Durante la conferencia ‘Sin Miedo a la Verdad’, la candidata presidencial de la coalición ‘Fuerza y Corazón por México’, Xóchitl Gálvez, comentó que no vivirá en el Palacio Nacional, en caso de ganar las Elecciones 2024.

“Como presidenta de la República no viviré en Palacio Nacional porque no me siento un emperador”, aseguró.

Asimismo, aprovechó para recalcar que “si tuviéramos un nivel óptimo de seguridad pública, sería que la presidenta viviera en su casa y saliera a trabajar como cualquier persona”.