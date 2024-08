Paty Navidad confronta a Anabel Hernández en vivo tras vincularla con el narco en su libro: ‘Está escrito de una manera tramposa’

PATY NAVIDAD RECHAZA DOS DE LAS TRES MENCIONES DE ELLA EN EL LIBRO ‘LAS MUJERES DEL NARCO’

En el programa, Paty Navidad lamentó no poder hablar cara a cara con Anabel Hernández, pero aprovechó la ocasión para desmentir las historias que se le atribuyen en el libro. Según la actriz, de las tres historias en las que es mencionada, solo una es verdadera y, según ella, la pinta de manera favorable.

“A mí me mencionas en uno de tus libros con tres historias distintas. Hay una, la cual yo acepté y conté desde que pasó porque me enorgullece y cuenta a mi favor y la cual deja en claro mis valores, mi integridad, mi dignidad y quién soy”, dijo Navidad durante el programa. Sin embargo, señaló que las otras dos historias son “completamente falsas” y acusó a Hernández de no tener pruebas para respaldar dichas afirmaciones.

Navidad continuó su defensa argumentando que el libro de Anabel Hernández está escrito de manera “tramposa”, mezclando verdades con mentiras y basándose en testimonios sin verificar. Según la actriz, este enfoque socava la credibilidad de toda la publicación.

“Hay otras dos historias que mencionas que son completamente falsas. Yo te invité en ese momento a que me mostraras las pruebas. Creo que tu libro está basado en cosas que te dicen. Es un libro que está escrito de manera tramposa para mí ‘que me contaron, se dice, se rumora’, no hay como me compruebes esas dos historias que son completamente mentira”, argumentó.

ANABEL HERNÁNDEZ JUSTIFICA SU LIBRO RESPALDÁNDOSE EN EL DERECHO PENAL ROMANO

Anabel Hernández, conocida por su trabajo investigativo sobre el narcotráfico en México, reaccionó a los reclamos de Patricia Navidad durante la emisión de ‘La Mesa Caliente’. La periodista defendió la validez de los testimonios utilizados en su libro, explicando que en el derecho penal romano, los testimonios son considerados pruebas en casos criminales, incluyendo aquellos que se juzgan en Estados Unidos.

“Señora Navidad, creo que usted conoce poco del derecho penal, del derecho penal romano. En cualquier caso criminal en Estados Unidos, por ejemplo, cuando juzgan a funcionarios públicos, cuando juzgan a narcotraficantes, los testimonios son prueba”, respondió Hernández.

Además, la periodista invitó a Navidad a asistir al juicio de Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los líderes del Cartel de Sinaloa, para que pudiera aprender más sobre el proceso penal. Esta invitación fue rechazada enfáticamente por Patricia Navidad, quien insistió en que no tiene ningún vínculo con el narcotráfico y que las acusaciones en su contra son infundadas.