Pemex informa a la SEC la venta de crudo y petrolíferos a Cuba

El pasado 9 de octubre, el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, negó en una comparecencia ante diputados, bajo protesta de decir verdad, que la petrolera hubiera exportado hidrocarburos a la isla.

Unos días antes, la canciller Alicia Bárcena había dicho en entrevista con Bloomberg que se buscaría cobrar a Cuba el petróleo donado por México.

El 16 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que existe apoyo al gobierno cubano.

”En todo lo que nosotros podamos ayudar al pueblo de Cuba lo vamos a hacer, para que no les quede ya ninguna duda, incluido petróleo, porque es un pueblo que está padeciendo un bloqueo inhumano, injusto, y nosotros no podemos darle la espalda al pueblo de Cuba, y no tenemos que pedirle permiso a ningún gobierno extranjero porque nosotros somos un país libre, independiente, soberano”, dijo entonces.

En el documento entregado a la SEC, la empresa petrolera mexicana aclara que cuenta “con procedimientos para garantizar que dichas ventas se realicen de conformidad con la ley aplicable”.

RIESGO DE SANCIONES

De acuerdo con expertos, las ventas de hidrocarburos a Cuba podrían abrir la puerta a sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos o de empresas de ese país a la petrolera mexicana, de forma directa o indirecta, lo que puede afectar más a sus finanzas, que enfrentan altos niveles de endeudamiento.

Arturo Carranza, director de Proyectos de Energía en Akza Advisors, opinó que, en primer lugar, la petrolera mexicana emite deuda en la Unión Americana y por ello está sujeta a las leyes y regulaciones de ese país. En segundo lugar, agregó, buena parte de sus acreedores son estadounidenses y están sujetos a las leyes de Estados Unidos.

”Vale la pena señalar que, dada la crisis financiera de Pemex, México habría analizado cobrarle al gobierno de la isla por las exportaciones de combustibles a ese país, lo que significaría incurrir en violaciones a ciertas leyes y regulaciones internas de Estados Unidos, que prohíben el comercio con el gobierno de Cuba”, expuso.

”El hecho de que Pemex realice envíos de combustible a una nación cuyo gobierno está sometido a un embargo comercial por parte de Estados Unidos podría hacerla acreedora a sanciones”, dijo.

Abril Moreno, experta en el sector por la consultora Perceptia 21, señaló que Pemex sí puede ser objeto de sanciones si se declara que la relación con Cuba viola la Ley Helms-Burton, la cual tiene como objetivo continuar el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, ya que prohíbe el comercio entre la isla y terceros.

Trump le hizo modificaciones a la Ley y permite que cualquier ciudadano estadounidense pueda demandar a cualquier persona o entidad que trafique con propiedades confiscadas por el régimen de Fidel Castro.

”En otras palabras, lo que puede pasar es que pueden imponer una multa de millones de dólares por desembarcar en puertos que eran de empresas estadounidenses en Cuba y que fueron expropiadas durante la revolución de Castro”, apuntó.

En Estados Unidos, los políticos conocen el tema. A finales de octubre pasado, en una columna publicada en EL UNIVERSAL, el senador republicano Marco Rubio alertó que Pemex corre el riesgo de ser sancionada por venderle a Cuba.

Sin embargo, los expertos coinciden en que en época de elecciones será difícil observar que escale una penalización.

DATO

*125 mil barriles de petróleo al día consume Cuba, dice un experto.