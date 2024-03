‘Pierde significado’: feministas expresan su desacuerdo ante ‘Día Nacional Sin Nosotras’, aprobado por Cámara de Diputados

Se defiende que el ‘Paro Nacional’ se trata de que las mujeres desaparezcan un día común, conmemorando lo que viven las féminas que han sido o fueron víctimas.

“Una víctima no te va a venir a decir: oye, me despido de ti porque mañana tal vez ya no estoy. Las víctimas no tuvieron la posibilidad de despedirse de sus familias, de sus parejas, de sus amigos. Pero verdaderamente, le acaban de quitar todo el significado”.