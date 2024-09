Rechaza Claudia Sheinbaum la invitación de Volodímir Zelenski de visitar Ucrania

Por su parte, Sheinbaum, quien no informó si el presidente de Rusia, Vladimir Putin, va a asistir a su investidura, reiteró en que “la Constitución es muy clara y es muy noble y pacifista”, por lo que su posición va a ser la de “buscar una solución pacífica a cualquier conflicto”.

Así mismo, dio a conocer que mantendrá “relaciones con los países que no han generado una afrenta contra México”.

También, reveló su intensión de continuar con una postura similar a la de AMLO, quien solo realizó siete veces al extranjero durante su sexenio, cinco de ellas a Estados Unidos, una a Centroamérica y otra a Suramérica; arguyendo que “la mejor política exterior es la interior”.

“En mi caso, la tarea principal es gobernar México, iremos a algunos eventos internacionales que consideremos importantes, pero no vamos a estar viajando mucho porque nuestra responsabilidad es aquí”, concluye.

“Yo se lo digo como el presidente de un país en guerra: es un orgullo ver a los militares desfilar por el centro de tu capital. Eso quiere decir que son los que luchan por su independencia o la cara de un ejército que lo hace. Y si usted me dice que ahora la política cambia y durante el Día de la Independencia de México pueden pasar por ahí los soldados ucranianos, yo como presidente no los dejaría. Ellos podrían estar en el desfile observando, pero ellos no han derramado sangre por su país, no creo que fuera justo que desfilaran”, acentuó Zelenski al Excelsior.

