Rechaza Jorge Álvarez Máynez que vaya a ser el títere de Samuel García en las próximas elecciones

“La contienda empezará el 1 de marzo, no tengo ingenuidad, he hablado de la campaña ilegal anticipada que hemos denunciado del PRI, PAN y Morena, sé que de alguna manera llevan una ventaja, considero que la trampa no es ventaja, y considero que las elecciones se deciden hasta que se disputan”, explicó Álvarez Máynez durante la entrevista a Hernández Alcázar y agregó que “México tiene 90 días de campaña, tres debates, la capacidad de estar contrastando permanentemente en nuestras propuestas y proyectos de país; estoy optimista de que cuando la gente me conozca y me compare, vamos a avanzar”.