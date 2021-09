Recibe AMLO a padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa

En vísperas del séptimo aniversario de los hechos y al salir de la reunión de más de tres horas, los padres y madres de los estudiantes se dijeron “inconformes” y “sin suficientes avances” con las investigaciones de las autoridades.

El abogado de los padres, Vidulfo Rosales, declaró que ninguna de las 40 órdenes de aprehensión hacía los culpables no se han cumplido. Y de igual forma informó que no hay fecha para reunirse de nuevo con el presidente AMLO.

“Se reconocen los avances que ya se tienen, pero a los ojos de los padres, al sentimiento de los padres, pues eso es poco, no está establecido el paradero con claridad, no se ha esclarecido cabalmente que es lo que sucedió el día 26 de septiembre y entonces falta mucho por hacer... no hay más hallazgos”, mencionó abogado de las familias.