¿Sabías que para los mayas los eclipses solares eran una señal de choques celestes y sus astrónomos mantenían registros sofisticados para predecirlos?

MÉXICO- Kimberly H. Breuer, profesora asociada de instrucción, Universidad de Texas en Arlington, en su artículo “For the Maya, solar eclipses were a sign of heavenly clashes − and their astronomers kept sophisticated records to predict them”, publicado en The Coversation, describe cómo los antiguas mayas le daban mucha importancia observación del cielo y cómo sus astrónmos llevan a cabo registros precisos de sus observaciones del Sol, los planetas y las estrellas.

En su artículo, Breuer precisa que actualmente, “vivimos en un mundo contaminado con luz, donde las farolas, los anuncios electrónicos e incluso la iluminación del patio trasero bloquean todos los objetos celestes excepto los más brillantes del cielo nocturno. Pero viaje a un área oficialmente protegida de “Cielo Oscuro”, mire hacia el cielo y sorpréndase”, y prosigue explicando que “esta es la visión de los cielos que la gente tuvo durante milenios”; siendo así, añade la profesora de la Universidad de Texas, que “las sociedades premodernas observaron el cielo y crearon cosmografías, mapas del cielo que proporcionaban información para calendarios y ciclos agrícolas. También crearon cosmologías que, en el uso original de la palabra, eran creencias religiosas para explicar el universo. Los dioses y los cielos eran inseparables”.

En opinión de Breuer, “los cielos son de naturaleza ordenada y cíclica, así que obsérvalos y graba durante el tiempo suficiente y determinarás sus ritmos”. Tomando como base sus obsevaciones, detalla la profesora que fue así coomo “muchas sociedades pudieron predecir con precisión los eclipses lunares y algunas también pudieron predecir los eclipses solares”, como el que sucederá en América del Norte el próximo 8 de abril.