En el mundo antiguo se consideraba a los eclipses como presagios

MÉXICO- De acuerdo con el sitio web de la NASA, el próximo 8 de abril, un eclipse solar total podrá ser observado en México, Estados Unidos y Canadá.

En su artículo “How eclipses were regarded as omens in the ancient world”, publicado el pasado 8 de marzo en The Conversation Gonzalo Rubio, profesor asociado de estudios clásicos y antiguos del Mediterráneo, historia y estudios asiáticos, en la Universidad Penn State; señala que “los seres humanos se han divertido, desconcertado, desconcertado y, a veces, incluso aterrorizado al ver este fenómeno celestial. Una variedad de reacciones sociales y culturales acompañan la observación de un eclipse”.

¿CÓMO SE PRODUCEN LOS ECLIPSES?

Rubio explica que para que se produzca un eclipse, tres cuerpos celestes deberán de encontrarse en línea recta “dentro de sus órbitas elípticas”. A este fenómeno, prosigue el profesor en Penn State, se le conoce como sizigia, de la palabra griega “súzugos”, cuyo significado es unida o emparejada.

Existen dos tipos de eclipses, los solares y los lunares. Cuando es un eclipse solar, la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, bloqueando nuestra visión del Sol, precisa Rubio. Mientras que cuando es un eclipse lunar, la luna es la que “atraviesa la sombra de la Tierra”.

Cuando sucede un eclipse solar, continúa el profesor asociado de estudios clásicos y antiguos del Mediterráneo, historia y estudios asiáticos, este “puede bloquear completamente nuestra visión del sol”, siendo este un evento “breve y puede observarse sólo en determinadas zonas de la superficie terrestre; lo que puede verse como un eclipse total en la ciudad natal de uno puede ser simplemente un eclipse parcial a unos cientos de kilómetros de distancia”.

En lo que se refiere a un eclipse lunar, Rubio detalla que este fenómeno es posible que pueda ser “visto en todo un hemisferio de la Tierra: la mitad de la superficie del planeta que se encuentra en el lado nocturno en ese momento”.

ECLIPSES PRESAGIOS DE LO QUE ESTABA POR SUCEDER

Rubio, detalla en su artículo que en la antigua Mesopotamia (más o menos el actual Irak), los eclipses eran considerados como presagios, de lo que estaba por suceder.