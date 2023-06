Sin importar la ola de calor, miles participan en Monterrey en la Marcha de la Diversidad

“Nada nos detiene, no nos detiene el calor, no nos detiene nada, absolutamente nada; sobre el poder de convocatoria, pues la marcha es orgánica. La Marcha es el día que cualquier persona de nuestra comunidad de la diversidad sexual está esperando y el día llegó, así que vamos a disfrutarlo”, dijo en entrevista.

Este año, como Príncipe de la Marcha se coronó al músico Johnny Caz, integrante del Grupo Firme, quien se mostró emocionado por la distinción.

El artista vistió para la ocasión un pantalón blanco, una playera y una capa multicolor.

“Me siento lleno de amor y me siento seguro con todos ustedes, ustedes son la comunidad que me hace sentir seguro, que me dan fuerzas para poder subir a un escenario, ondear una bandera y poder gritar: arriba la jotiza”, dijo.

Aquí venimos, agregó, a hacer desmadres a decirles que ya legamos y que no nos vamos a ir.

Esta Marcha de la Diversidad 2023 tiene un motivo muy grande de celebración y es que hace apenas unos días el Congreso de Nuevo León aprobó reformas al Código Civil del estado que permiten el reconocimiento del matrimonio igualitario.

“El pago de la deuda histórica, finalmente la saldo el Congreso del estado y eso ya nos va a abrir la puerta para seguir desbloqueando candados que tienen los derechos de la comunidad y estamos contentísimos”, mencionó.